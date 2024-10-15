これまでに石川県内の3つの選挙区から立候補している12人を届け出順に紹介します。石川1区に立候補しているのは、国民民主党の新人 小竹凱 候補26歳日本維新の会の新人 小林誠 候補47歳無所属の新人 藤原徳英 候補71歳自民党の前職 小森卓郎 候補54歳共産党の新人 村田茂 候補61歳立憲民主党の新人 荒井淳志 候補30歳の6人です。石川2区には、3人が立候補石川2区には、立憲民主党の新人 小山田経子 候補46歳共産党の新人 坂本浩 候