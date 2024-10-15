この夏にドルトムントからMLSのLAギャラクシーに移籍した元ドイツ代表マルコ・ロイス。新天地で吉田麻也と山根視来のチームメイトになった彼は、サウジアラビアからの爆買いオファーを断っていたようだ。『TOMorrow Business Stars Lifestyle』でこんな話を明かしていた。「ドイツでは『年寄りすぎる』と言われる。ここでは違う。いいか悪いかで、年齢は関係ない。結局のところ、自分たちの生活を優先して、ここでのビジネスを続け