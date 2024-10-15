上げ幅が一時600円を超え、4万円台を回復した日経平均株価を示すモニター＝15日午前、東京都港区の外為どっとコム連休明け15日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前週末11日終値からの上げ幅は一時600円を超え、節目の4万円を約3カ月ぶりに回復した。前日の米国株上昇や、外国為替相場の円安ドル高進行を好感した買い注文が優勢だった。午前終値は前週末終値比626円65銭高の4万0232円45銭。東証株価指数