■16日にかけて激しい雨や雷雨気温は下がらず3連休に秋晴れをもたらした高気圧は東に離れ、16日にかけては低気圧や前線が北日本〜西日本を通過していく見込みです。局地的には激しい雨が降り、雷や突風を伴う恐れがあり注意が必要です。【動画】衣替えの目安は「最低気温18℃」大規模調査から判明した長袖/半袖切り替えライン天気の言葉に「一雨一度（ひとあめいちど）」というものがあります。移動性高気圧と低気圧が交互