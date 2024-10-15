韓国軍によりますと、北朝鮮は15日、軍事境界線付近の韓国とつながる道路の爆破に踏み切りました。韓国軍によりますと、北朝鮮は15日正午ごろ、軍事境界線の北側に位置し、韓国とつながる「南北連結道路」の一部を爆破したということです。韓国軍は引き続き、「監視と警戒態勢を強化している」と強調しました。この道路をめぐっては、北朝鮮の金正恩総書記が今年1月、韓国を「最も敵対する国家」と指摘して以降、街灯を撤去するな