編集者、評論家の山田五郎氏（６５）が１５日、都内で行われた「第７回種田山頭火賞授賞式」に選考委員として中江有里（５０）、受賞者の伊集院光（５６）らと出席した。４日には自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、原発不明がんと診断されたことを発表しており、ステージ４ｂであることを公表して以来、初の公の場となった。同賞の審査員として伊集院を選出したことについて山田氏は「選んだポイントは私の中ではひょうひ