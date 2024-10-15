衆議院選挙が15日に公示され、午前11時半までに県内5つの小選挙区15人が立候補しています。【新潟1区（届け出順）】西村智奈美候補（57） 立憲・前塚田一郎候補（60）自民・前中村岳夫候補（49）共産・新石崎徹候補（40）維新・元【西村智奈美候補】「本当に政権交代こそが最大の政治改革であると確信したところです」【塚田一郎候補】「ふるさと新潟を誰が守るのか、それを皆様から選んでいただく戦いであ