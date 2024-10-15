北朝鮮がきょう正午ごろ、韓国とつながる道路を爆破しました。韓国軍によりますと、北朝鮮はきょう正午ごろ、朝鮮半島の東と西にある韓国と北朝鮮を結ぶ道路の一部区間を爆破したということです。北朝鮮軍は先週、国営メディアを通じて、韓国とつながる道路や鉄道を遮断し、堅固な防御用の構造物で“要塞化”する工事を進めると発表していました。韓国軍は、去年から北朝鮮が線路の枕木や街灯を撤去するのを確認していましたが、き