核兵器の恐怖に警鐘を鳴らす村尾信尚には、ノーベル平和賞受賞の一報は朗報だった。  10月15日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、日本の団体にノーベル平和賞が授与されるというニュースについて、今の心境を語った。  野村邦丸アナ「ロシアと中国の海軍が、太平洋北西部で合同演習を実施したというニュースが報じられましたが、11日、ノーベル賞委員