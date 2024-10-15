衆議院議員選挙が15日公示され、これまでに県内4つの選挙区にあわせて12人が立候補しました。 鹿児島1区に立候補したのは届け出順に 参政党新人で会社経営の昇拓真さん(34) 自民党前職で4期目を目指す宮路拓馬さん(44) 立憲民主党・比例九州前職で8期目を目指す川内博史さん(62)の3人です。 鹿児島2区に立候補したのは 参政党新人で生命保険代理店経営の矢竹ゆかりさん(61) 共産党新人で元県議の松崎真琴さん(66) 無所属