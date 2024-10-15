通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.55-1.02円コールオーバー ユーロ円0.89-1.42円コールオーバー ポンド円1.05-1.97円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格