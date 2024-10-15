10月21日19時より放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の、出演アーティスト第2弾が発表された。 （関連：YOSHIKI、DIR EN GREY×PIERROT……超高額VIP席の価値とは？JUJU、HYDE、 LUNA SEAらも特別な体験を提供） 今回発表されたのは、HYDE、imase、Omoinotake、マルシィ、PEOPLE 1の5組。 HYDEは、『東京マラソン2020』のイメージソングとなっていたロックナンバー「BELIEVING IN MYSELF」をフ