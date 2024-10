Ken Yokoyamaが10月16日、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースする。この発売を記念して都内某所から配信ライブ<Ken Yokoyama『The Golden Age Of Punk Rock』>を開催することが発表となった。◆Ken Yokoyama 画像同配信ライブは、10月16日21時頃よりPIZZA OF DEATHオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。2021年に行われた前回は、木村カエラがサプライズで登場するなど延べ10万人が視聴