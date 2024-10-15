JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースが楽しめます。 ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪 JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースを用意。  ラグジュアリーで高級感のある空間に東洋の雰囲