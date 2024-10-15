素因数分解の困難さを安全性の根拠とした暗号「RSA暗号」について、量子コンピューターを使用することで解読手法の構築に至ったと上海大学のワン・チャオ氏らが発表しました。基于 D-Wave Advantage 的量子退火公钥密码 攻击算法研究(PDFファイル)http://cjc.ict.ac.cn/online/onlinepaper/wc-202458160402.pdfChinese researchers break RSA encryption with a quantum computer | CSO Onlinehttps://www.csoon