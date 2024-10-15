反町隆史と杉野遥亮がダブル主演を務めるドラマ『オクラ』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第2話が今夜放送。第2話では、“雷”前田旺志郎の同級生のいじめ自殺の真相を追う。【写真】雷（前田旺志郎）の高校同級生の死亡に関するタレコミ情報が届く本作は、人情味溢（あふ）れる昭和刑事とクールな令和刑事が、長期に渡って未解決となっている実質“オクラ（お蔵入り）”状態の事件に挑むヒューマンミステリーエンターテイン