UA × アイナ・ジ・エンドによるコラボレーションライブ＜M bit Live #2UA × アイナ・ジ・エンド＞が10月21日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催される。“ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届ける”をテーマに掲げてスタートした『M bit Project』のライブイベントが＜M bit Live＞だ。様々な入り口が存在する“音楽との出会い”の中でも同イベントが提示するのは、とりわけ世代やジャンルを超えた存在2組を通じたライブの