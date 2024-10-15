エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクターをイメージした13種類の「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」を、2024年10月15日(火)より販売中です。 エム・ジー・ケイ「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」  エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクターをイメージした13種類の「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」を、2024年