路上で高級腕時計のロレックス172本を積んだ配送中の車を盗んだとして、大阪府警は15日、いずれも住居不定で指定暴力団山口組系組員の大西真也容疑者（52）と、無職の吉川俊男容疑者（55）を窃盗容疑で逮捕したと発表した。盗まれたロレックスは、計約2億8200万円相当だったという。盗まれたものと同じ型のロレックスの腕時計＝大阪府警提供捜査3課によると、2人は何者かと共謀し、5月21日午前8時45分ごろ、大阪市中央区内の路