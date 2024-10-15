リゾームは、全国の商業施設で加速する空床化及びスタッフ不足の解決策として2024年2月に提供開始した、Microsoft社のAzure OpenAI Serviceで生成AI(人工知能)を活用したクラウドサービス、商業施設リーシングAI「PROCOCO(プロココ)」に、路面店データ(飲食店)を搭載。 リゾーム「PROCOCO」路面店データ搭載  リゾームは、全国の商業施設で加速する空床化及びスタッフ不足の解決策として2024年2月に提供開始した、M