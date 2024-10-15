今回は、ネコおやじ(@nekooyazi4231)さんによる、きょうだい愛に関するエピソードをお届けします。普段はけんかをしたり、悪口を言い合ったりすることがあるきょうだい。しかしある日、お兄ちゃんにホットケーキを焼いてあげる妹の姿が。妹のやさしさに感動した母でしたが？ ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekoo