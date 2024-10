ボーイズグループSEVENTEENがカムバックと同時にダブルミリオンセラーを達成した。【写真】入隊のジョンハン、ファンへの愛語る「CARATを守るため」10月15日、韓国のハントチャートによると、SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』はリリース日の10月14日に249万4180枚のセールスを記録し、「デイリーアルバム」チャート1位となった。SEVENTEENは今年4月にリリースしたベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』に続き、『SPIL