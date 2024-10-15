【Delta Force】 2024年内 配信予定 プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり） Steam内のイベント「Nextフェス」にて、TiMi Studio GroupのTeam Jadeが手掛けるタクティカルシューターゲーム「Delta Force（デルタフォース）」の体験が可能となっている。期間は10月22日12時まで。 様々なゲームの無料体験が行なえ