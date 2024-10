adieu(上白石萌歌)が11月27日(水)に、約2年ぶりのアルバム『adieu 4』をリリースすることが決定した。 上白石萌歌のクリエイティブプロジェクト・adieu(アデュー)。7月には盟友Yaffleによる作曲、そしてPORIN(Awesome City Club)による作詞での「背中」を約2年ぶりの新曲としてリリース。「THE FIRST TAKE」の新企画、「FLASH THE FIRST TAKE」の第1弾としても、adieuがこの新曲「背中」で出演し話題を