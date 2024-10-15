れいわ新選組」が15日、公式SNSを通じ、この日緊急入院した山本太郎代表（49）が退院したと発表した。また、この日午後7時から放送されるNHK「ニュース7」には生出演する予定とした。15日未明、「山本太郎代表 緊急入院により、街宣中止のお知らせ」と題するお知らせで、山本代表の緊急入院が伝えられた。この日10時20分から東京都新宿駅で予定していた衆院選公示日の第一声は中止すると報告。れいわは、櫛渕万里共同代表