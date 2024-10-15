現地時間の2024年10月14日、Adobeが開催するクリエイティブカンファレンスのAdobe MAX 2024で、PhotoshopやIllustrator、InDesign、Lightroomなどの新機能が発表されました。新機能には、Photoshopで不要な背景を簡単に除去する「Distraction Removal」や、Illustratorで画像をベクター化する「Enhanced Image Trace」などが含まれています。Adobe Puts Greater Power & Possibility in Hands of Creators, Teams & Market