石破内閣の発足後、初めての国政選挙となる衆議院選挙が、きょう公示されました。今月27日の投開票に向け、各党党首らが第一声をあげています。自民党石破茂 総裁「政治と金、パーティーの収入の不記載、そういうことが二度とないように、深い反省のもとにこの選挙に臨みます。日本創生、そのための選挙だ」公明党石井啓一 代表「この度の衆議院選挙の争点は、失われた政治への信頼を、どの政党、どの政治家が取り戻