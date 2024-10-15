「私たちの先祖の国籍は日本だった」と発言した韓国長官らに最大野党代表がブチ切れ、“親日ニューライト”と批判サーチコリアニュース

「私たちの先祖の国籍は日本だった」と発言 韓国長官らに韓国最大野党怒り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 韓国長官による「私たちの先祖の国籍は日本だった」との発言
  • 韓国最大野党の代表が、長官らに対して謝罪と解任を要求した
  • 「国家の正統性を毀損する『親日ニューライト』ウイルス」などと批判した
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