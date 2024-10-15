Image: Apple Apple（アップル）のApple Vision Pro。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、早ければ来年にもProじゃない普及モデルのApple Visionヘッドセットを発売する予定があり、価格は2,000ドル（約30万円）程度になると予想しています。現在のApple Vision Proが3,499ドル（国内販売価格 約59万9800円）なので、かなり思い切った値下げ！今のApple Vision ProはMac Proを買うく