【スーパーフォーミュラ】第7戦（決勝・10月13日／富士スピードウェイ）【映像】ピット出口“超微妙判定”の瞬間（スローリプレイ）セーフティーカー（SC）が3度も入る波乱の展開となった第7戦。SC中は、ピットインしてタイヤ交換する時間を短縮できるので、ピットは大渋滞となり混乱が起きやすい。今回も、牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がピットアウトする際にアクシデントが起きた。13周目、大嶋和也（docomo bu