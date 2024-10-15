タレントの武井壮（５１）が１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。武井の関西弁をイジる投稿に反論した。投稿者は自称４０代で武井に「関東人が関西弁を使ってるヤツ著名人でもクズ説」などとリプしている。関西人でもないのに関西弁を使う人間への違和感を訴える例はかつてよくあったが、あまりに唐突な批判に武井は「会ったこともない人間に向かって、東京に生まれたが、関西弁を使ってるというだけでクズだと吐き捨てるこ