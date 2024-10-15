イーロン・マスク氏率いる航空宇宙企業のSpaceXが現地時間2024年10月13日に、世界最大のロケット「スターシップ」の打ち上げテストを実施しました。5回目となる今回のテストではブースター部分となる「スーパーヘビー」の発射台でのキャッチに成功しています。- SpaceX - Launcheshttps://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-5Starship's Fifth Flight Test / Xhttps://x.com/i/broadcasts/1RDGlyognOgJL