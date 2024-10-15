アメリカの民間宇宙企業SpaceX（スペースX）は日本時間2024年10月15日に「Falcon Heavy（ファルコン・ヘビー）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ航空宇宙局（NASA）の無人探査機「Europa Clipper（エウロパ・クリッパー）」は惑星間遷移軌道に投入されたことがSpaceXやNASAから発表されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon Heavy (Europa Clipper)ロケット：Falcon H