街頭演説する東京1区の音喜多駿氏＝15日午前、JR高田馬場駅前いよいよ今日から12日間の衆院選がスタートした。古い政治を打ち破る将来世代への徹底投資、新しい時代の政治をつくっていく。もちろん選挙戦の一大争点は「政治とカネ」、自民党の裏金問題。許せないという怒りの声を聞いてきた。あれだけの問題を起こしても自民は反省していない。企業・団体献金は受け取り続け、政策活動費も使い続ける。こんな反省もない党にこ