動物と人間の関わりは古代から続いており、特に農業においては家畜が重要な役割を果たしてきた。そんな動物たちにちなんだイディオムも数多く存在するが、今回は引退や退職の際に用いられる表現を紹介したい。【こちらも】「ヤギを取る」とは? 人を怒らせるときに使う英語イディオム■Put Out to Pasture「pasture」とは「牧草地」や「放牧地」を表す。つまり、「put out to pasture」を直訳すれば、「牧草地に出す」や「放牧