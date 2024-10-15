東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6726高値0.6753安値0.6702 0.6803ハイブレイク 0.6778抵抗2 0.6752抵抗1 0.6727ピボット 0.6701支持1 0.6676支持2 0.6650ローブレイク キーウィドル 終値0.6096高値0.6105安値0.6070 0.6146ハイブレイク 0.6125抵抗2 0.6111抵抗1 0.6090ピボット 0.6076支持1 0.6055