・ＮＹダウ４３０６５．２２（＋２０１．３６） 高値４３１３９．００ 安値４２７０７．１４ ・Ｓ＆Ｐ５００５８５９．８５（＋４４．８２） ・ナスダック総合指数１８５０２．６８５（＋１５９．７４８） 出所：MINKABU PRESS