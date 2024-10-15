◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ（無判定試合）同級１位ジョナサン・ゴンサレス（１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは、王者アンソニー・オラスクアガ（２５）＝米国、帝拳＝にとって、まさかの初防衛戦となった。１回２分２５秒、挑戦者ゴンサレスが左目付近を偶然のバッティングでカットし、審判が試合を止めた。会場か