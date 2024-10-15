《新潟競馬出来事＆制裁》【過怠金】▽2R…大江原比10万円（負担重量について注意義務を怠る）柴田裕1万円（後検量について注意義務を怠る）▽5R…斎藤1万円（ムチの使用法）秋山1万円（4角外斜行）【戒告】▽2R…原田（3角内斜行）▽12R…西塚（直線外斜行、ムチの使用法）