NY株式14日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均43087.39（+223.53+0.52%） ナスダック18517.65（+174.71+0.95%） CME日経平均先物40250（大証終比：+640+1.59%） 欧州株式14日終値 英FT100 8292.66（+39.01+0.47%） 独DAX 19508.29（+134.46+0.69%） 仏CAC40 7602.06（+24.17+0.32%） 米国債利回り コロンブスデーで休場 各国10年債 ドイツ2.275（+0.010） 英