■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6264) マルマエ 東証プライム (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム (3349) コスモス薬品 東証プライム (260A) オルツ 東証グロース (6159) ミクロン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース (2317) システナ 東証プライム