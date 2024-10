木村拓哉さん(51)が13日、2年半ぶりとなるワンマンライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』を神奈川・横浜アリーナで開催しました。明石家さんまさんや久保田利伸さんらが楽曲提供した、3rdアルバム『SEE YOU THERE』を掲げての今回のツアー。木村さんの「エブリバディ!」の第一声で幕を開けました。リード曲『Head Shot』では、歌詞に合わせて火柱が上がる演出で会場を盛り上げるなど、アルバム曲を中心にアンコ