俳優の今田美桜さんは10月14日、自身のInstagramを更新。今田さんがプロデュースした、リカちゃん人形の“友達”「みおちゃん」の写真を投稿しました。【実際の投稿：今田美桜、そっくりな「みおちゃん」人形】「可愛すぎる！欲しい！！」今田さんは、「""みおちゃん""」とつづり、4枚の写真を公開。いずれも、タカラトミーの新商品「みおちゃん」に関するものです。「みおちゃん」とは、人気おもちゃ「リカちゃん」が憧れる“芸能