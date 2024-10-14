音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の舞台化シリーズである『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）。この度、現在上演中の「-Grateful Cypher-」の千秋楽公演にて、2025年4月大阪・5月東京【新作公演】、および2025年7月東京【『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1 Revenge》】の上演決定が解禁