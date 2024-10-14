10月14日午後7時46分ごろ、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】千葉 東京 神奈川 埼玉で最大震度3 千葉県北西部震源マグニチュード4.5の地震 静岡県内でも揺れ 津波の心配なし【地震情報】 最大