日本ハムの清宮が好機で奮起した。０―２の三回２死二、三塁で打席に立ち、「ここで打たなければ男じゃないと思った」。右前へ同点の２点適時打を放ち、塁上で拳を握った。お立ち台では涙ぐんで声を詰まらせ、「チームのみんなとまだ野球ができる。本当に幸せだと思う」と話した。