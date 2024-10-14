◇プロボクシングWBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ王者田中恒成（畑中）＜12回戦＞同級5位プメレレ・カフ（南アフリカ）（2024年10月14日東京・有明アリーナ）WBO世界スーパーフライ級王者の田中恒成（29＝畑中）が同級5位プメレレ・カフ（30＝南アフリカ）に12回判定1―2（114―113、113―114×2）で敗れて初防衛に失敗した。リングアナウンサーによりスコアが読み上げられる前に田中はリング周囲の観客