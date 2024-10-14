10月12日夜、新潟県見附市で84歳の女性が軽自動車にはねられる事故がありました。女性は救急搬送時に意識はあったものの、その後容態が急変し死亡しました。10月12日午後7時ごろ、見附市学校町の市道で、近くに住む女性（84）が軽自動車にはねられる事故がありました。女性は搬送時に頭から出血していたものの、意識があり、会話もできる状態でしたが、その後容態が変わり、13日夜に死亡しました。死因は、重症頭部外傷でした。警