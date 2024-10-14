お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１４日、自身のユーチューブチャンネルを更新。木村拓哉、工藤静香夫妻の次女で、モデルのＫｏｋｉ，のバラエティー番組での発言に触れた。Ｋｏｋｉ，は今月７日、日本テレビ系バラエティー「しゃべくり００７」に出演。共演者からどういう時に怒るかを聞かれ「１番カチンとくるのは両親の悪口」などと回答し、絶賛されていた。この発言を受け、粗品は「絶対、俺のこと嫌いやん…」とポツ