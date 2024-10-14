円安の動き、中国政策期待を温存ＮＹ市場はコロンブスデー＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円安の動き。注目された週末の中国財政省会見で、債券発行の余地が大きくあるとしたことが、追加の財政出動への期待感を市場に広げた。ただ、具体的な内容や数字などはまだ示されず、１０月末の全人代までに順次発表される見込みとなっている。上海株は買われたが、連休明けの香港株は上値重く推移とまちまち。また、こ